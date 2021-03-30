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Поклонники устроили травлю Тодоренко после эфира "Маски" с Мариной Кравец

Слово и Дело
46 минут назад
Телеведущую и певицу Регину Тодоренко невзлюбили поклонники проекта "Маска" после последнего выпуска, где она решала, кто покинет проект с помощью монетки.
Тодоренко затравили после эфира "Маски" с Кравец
Фото: InstagramInstagram
Решение Регины Тодоренко, которое поспособствовало уходу участника в костюме Солнца, вывело из себя поклонников проекта "Маска". Когда выяснилось, что под маской скрывалась актриса и певица Марина Кравец, негодованию фанатов не было предела. Певец Филипп Киркоров нелестно высказался по поводу номера Кравец. Мнение народного артиста РФ подхватила и Тодоренко. Но это еще не все, за что не любят телеведущую. Подписчики считают, что Регина Тодоренко общается с конкурсантами слишком надменно и пафосно.
"Вели б вы себя поскромнее, да и стилиста бы поменять. Дешево выглядите"; "Мда. Видок, как будто квасила всю ночь"; "Позорище и выскочка! Манерам нужно учиться и учиться", — выражают свои эмоции поклонники проекта "Маска" в Instagram Тодоренко.
В прошлом году телеведущая также попала в центр скандала. Она выразилась нелестно о жертвах домашнего насилия, за что была лишена премии "Женщина года" по версии журнала Glamour и лишилась нескольких прибыльных контрактов. Снова вернулась к публике Регина Тодоренко только через полгода в качестве участницы проекта "Ледниковый период".
Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Марина Кравец,Филипп Киркоров,
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