Тодоренко затравили после эфира "Маски" с Кравец

В прошлом году телеведущая также попала в центр скандала. Она выразилась нелестно о жертвах домашнего насилия, за что была лишена премии "Женщина года" по версии журнала Glamour и лишилась нескольких прибыльных контрактов. Снова вернулась к публике Регина Тодоренко только через полгода в качестве участницы проекта "Ледниковый период".