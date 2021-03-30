Тодоренко затравили после эфира "Маски" с Кравец

Решение Регины Тодоренко, которое поспособствовало уходу участника в костюме Солнца, вывело из себя поклонников проекта "Маска". Когда выяснилось, что под маской скрывалась актриса и певица Марина Кравец
, негодованию фанатов не было предела. Певец Филипп Киркоров
нелестно высказался по поводу номера Кравец. Мнение народного артиста РФ подхватила и Тодоренко. Но это еще не все, за что не любят телеведущую. Подписчики считают, что Регина Тодоренко общается с конкурсантами слишком надменно и пафосно.