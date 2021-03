Уже сегодня, 30 марта, выйдет автобиография актрисы Шэрон Стоун под названием The Beauty of Living Twice. В книге 63-летняя актриса рассказала много личных историй, в том числе и ужасные происшествия из своей жизни. Стоун впервые поведала о том, что подвергалась насилию, причем со стороны родного деда.