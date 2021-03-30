Жюри разочаровало фанатов шоу «Маска»

Зрители телешоу «Маска» на НТВ рассказали, что разочарованы действиями жюри. Дело в том, что певица Валерия сообщила, что второй сезон шоу почти на середине съёмок и в седьмом выпуске ей и её коллегам пришлось сделать серьёзный выбор, который огорчил зрителей.

Фото: instagram.com/valeriya instagram.com/valeriya

Чем дальше, тем сложнее жюри делать свой выбор, потому что в проекте остались сильнейшие, — написала Валерия в Instagram.

Она уверена, что дальше страсти будут накаляться и сделать выбор будет всё сложнее и, возможно, не всем понравится работа жюри.

В комментариях под публикацией фанаты Валерии разделились на два лагеря: одни отметили, что это всего лишь шоу, а другие посетовали, что им давно уже не нравится, кого выгоняют члены жюри.