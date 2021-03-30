В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

СМИ рассказали о захламленной могиле Джигарханяна

Елена Прошина
2 часа назад
«Экспресс-газета» рассказала, что могила актера и режиссера Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище выглядит заброшенной. Портал опубликовал фотографии могилы, на которых видно множество увядших цветов.
СМИ рассказали о захламленной могиле Джигарханяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным «Экспресс-газеты», вокруг могилы также разбросаны старые цветы, разбитые подсвечники, огарки свечей и другой мусор.
«В целом складывается впечатление, что за могилой уже очень давно никто не ухаживает. Поклонников вокруг тоже замечено не было», - подчеркнуло издание.
Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года на 86-м году жизни.
Как писал «Рамблер», его бывшая жена ВиталинаЦымбалюк-Романовская утверждала, что перед смертью он «никого не узнавал и был лишен любой возможности контакта с миром».
Сын Джигарханяна Степан возражал, что его отец получал лучший уход, его окружали самые профессиональные врачи, которые делали для его здоровья все возможное.
Шоу-бизнес,Армен Джигарханян,Экспресс-газета,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители