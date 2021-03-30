Киркоров «пошел на поводу» у дочери и взбесил поклонников

«Филя выгнал пингвина потому что пантера плакала и тëрла глазки, А солнце выгнал потому что единорог нравится его доченьке < >. Он бортанул двух лучших исполнителей проекта по детским причинам», - написала на его странице в Instagram @favorite_women_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Шоу очень прикольное ,но очень неадекватное судейство какое то .После вчерашнего больше смотреть не буду!! Превратили в какой то междусобойчик семьи Киркоровых», - возмутилась @uliya160016.
«Филипп с дочерью и Регина с монетой, позор 100%», - согласилась @iuliia.mats.
«Единорог Конечно же жена Преснякова как можно её выгнать», - предположил @ruslan_belov38.
«Солнце Марина, просто великолепна, она могла бы побороться в финале, её не правильно засудили. Нельзя идти на поводу у детей», - добавила @2062elena.
«Я думаю, каждый родитель, так же бы поступил на месте Филиппа Бедросовича, сами подумайте, как бы вы поступили, если бы ваш ребёнок, сидел в зале и болел за того или иного персонажа», - заявила @marusiiiiiya.