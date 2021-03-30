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Киркоров «пошел на поводу» у дочери и взбесил поклонников

Елена Прошина
23 минуты назад
Интернет-пользователи раскритиковали члена жюри «Маски» Филиппа Киркорова из-за его решения раскрыть участницу в костюме Солнца. По их мнению, скрывавшаяся за маской Марина Кравец должна была дойти до финала.
Киркоров «пошел на поводу» у дочери и взбесил поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Киркоров объяснил, что хотел оставить Единорога - любимую участницу его дочери и «еще миллионов таких же маленьких девочек», а Регина Тодоренко сделала выбор с помощью монетки.
«Филя выгнал пингвина потому что пантера плакала и тëрла глазки, А солнце выгнал потому что единорог нравится его доченьке < >. Он бортанул двух лучших исполнителей проекта по детским причинам», - написала на его странице в Instagram @favorite_women_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Шоу очень прикольное ,но очень неадекватное судейство какое то .После вчерашнего больше смотреть не буду!! Превратили в какой то междусобойчик семьи Киркоровых», - возмутилась @uliya160016.
«Филипп с дочерью и Регина с монетой, позор 100%», - согласилась @iuliia.mats.
«Единорог Конечно же жена Преснякова как можно её выгнать», - предположил @ruslan_belov38.
«Солнце Марина, просто великолепна, она могла бы побороться в финале, её не правильно засудили. Нельзя идти на поводу у детей», - добавила @2062elena.
Некоторые пользователи Киркорова поняли и поддержали.
«Я думаю, каждый родитель, так же бы поступил на месте Филиппа Бедросовича, сами подумайте, как бы вы поступили, если бы ваш ребёнок, сидел в зале и болел за того или иного персонажа», - заявила @marusiiiiiya.
Как писал «Рамблер», ранее актер Станислав Садальский заявил, что шоу «Маска» «рассчитано на идиотов»: по его мнению, зрителей обманывают с помощью костюмов.
Актер предложил «наивным поклонникам бездарного шоу» сравнить, как выглядел человек в костюме Ананаса, а как - якобы скрывавшийся под этой маской продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что по «габаритам» Пригожин гораздо крупнее.
Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Марина Кравец,Иосиф Пригожин,Станислав Садальский,Филипп Киркоров,
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