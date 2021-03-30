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Лобода разозлила зрителей детского «Голоса»

Елена Прошина
1 час назад
Зрители обвинили наставницу «Голос.Дети» Светлану Лобода в давлении на ее коллегу по шоу Егора Крида. В комментариях к новому выпуску программы они заявили, что певица ведет себя «безобразно».
Лобода разозлила зрителей детского «Голоса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Во время выступления участницы Елизаветы Рогозиной к ней повернулись Баста и Лобода. Затем певица подошла к Криду и села на его кнопку со словами «надо брать».
«Милая, я очень хотела, чтобы мы все повернулись. Я увидела тебя и поняла, что хочу, чтобы этот человек был у нас. И не важно, к кому ты пойдешь. < > Я хочу, чтобы сегодня ты кайфанула до конца, для этого тебе нужно сделать выбор самой», - так Лобода объяснила свой поступок.
«Лобода походу передумала что девочка ей нужна и зная, что девочка выберет Крида-развернула его кресло», - написал в комментариях пользователь под никомDevil (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Лабода безобразна ведет себя», - добавила Ольга Колбинева.
«Уважаемые режиссёры, пожалуйста, в следующем сезоне не выбирайте Лободу на место наставника! Это детское шоу! И нужно вести себя ссответсвующе, а не вульгарно! Верните лучше Пелагею или выберите кого-то другого наставника!» - заявила Катюша Гречко.
Как писал «Рамблер», ранее Лободу раскритиковал актер Станислав Садальский. Он заявил, что певица, появившаяся в новом выпуске «Голос.Дети» в «костюмчике с разрезом», «задавила» выступавшего ребенка и раскритиковала его.
Шоу-бизнес,Крид,Станислав Садальский,
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