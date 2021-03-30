Лобода разозлила зрителей детского «Голоса»

«Милая, я очень хотела, чтобы мы все повернулись. Я увидела тебя и поняла, что хочу, чтобы этот человек был у нас. И не важно, к кому ты пойдешь. < > Я хочу, чтобы сегодня ты кайфанула до конца, для этого тебе нужно сделать выбор самой», - так Лобода объяснила свой поступок.
«Лобода походу передумала что девочка ей нужна и зная, что девочка выберет Крида-развернула его кресло», - написал в комментариях пользователь под никомDevil (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Лабода безобразна ведет себя», - добавила Ольга Колбинева.
«Уважаемые режиссёры, пожалуйста, в следующем сезоне не выбирайте Лободу на место наставника! Это детское шоу! И нужно вести себя ссответсвующе, а не вульгарно! Верните лучше Пелагею или выберите кого-то другого наставника!» - заявила Катюша Гречко.