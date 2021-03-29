В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Экс участницу шоу «Пацанки» ограбили после свидания

Вероника Полынина
1 час назад
Бывшая участница шоу «Пацанки» и «Званый ужин» Яна Лукьянова обратилась в полицию после неудачного свидания.
Экс участницу шоу «Пацанки» ограбили после свидания
Фото: InstagramInstagram
Как сообщает «Комсомольская правда», экс-звезда реалити, а ныне продавщица цветочного магазина познакомилась с молодым человеком в приложении Tinder.
После непродолжительного общения в онлайне мужчина предложил 29-летней Лукьяновой встретиться у него дома. Там они выпили, и кавалер стал настойчиво предлагать новой подруге заняться сексом. Девушка ответила отказом, но мужчину это не остановило. После очередного «нет» мужчина разозлился, стал кричать, вести себя агрессивно и выгонять Лукьянову из квартиры.
Яна выбежала на улицу, но кавалер, увидев, что она звонит по телефону, побежал за ней, выхватил телефон из рук и скрылся. Лукьянова обратилась в полицию.
В полиции рассказали, что поиски злоумышленника осложняются тем, что потерпевшая не помнит адреса мужчины, у которого была в гостях.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ранее победительница третьего сезона «Пацанок» Анна Горохова рассказала, что дважды ела собак.
Шоу-бизнес,Анна Горохова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители