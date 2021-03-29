Экс участницу шоу «Пацанки» ограбили после свидания

Бывшая участница шоу «Пацанки» и «Званый ужин» Яна Лукьянова обратилась в полицию после неудачного свидания.

Фото: Instagram Instagram

Как сообщает «Комсомольская правда» , экс-звезда реалити, а ныне продавщица цветочного магазина познакомилась с молодым человеком в приложении Tinder.

После непродолжительного общения в онлайне мужчина предложил 29-летней Лукьяновой встретиться у него дома. Там они выпили, и кавалер стал настойчиво предлагать новой подруге заняться сексом. Девушка ответила отказом, но мужчину это не остановило. После очередного «нет» мужчина разозлился, стал кричать, вести себя агрессивно и выгонять Лукьянову из квартиры.

Яна выбежала на улицу, но кавалер, увидев, что она звонит по телефону, побежал за ней, выхватил телефон из рук и скрылся. Лукьянова обратилась в полицию.

В полиции рассказали, что поиски злоумышленника осложняются тем, что потерпевшая не помнит адреса мужчины, у которого была в гостях.