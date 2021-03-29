Участницу шоу «Пацанки» ограбили после свидания

Экс-участницу телешоу «Пацанки» и «Званый ужин» 29-летнюю Яну Лукьянову чуть не изнасиловали после свидания в «Тиндере». Мужчина пригласил её в гости.

Фото: Instagram Instagram

Отмечается, что девушка, которая работает в салоне красоты, стала искать себе состоятельного парня. И новый кавалер, Алексей, подходил ей по всем параметрам.

После непродолжительной переписки мужчина пригласил Яну к себе в гости. Девушка с радостью согласилась и приехала домой к молодому человеку. Парочка общалась и распивала спиртное. В какой-то момент Алексей предложил девушке заняться сексом, но та наотрез отказалась.

Отказ не смутил парня, и тот продолжил приставать, а когда понял, что ему ничего не светит «на первом свидании», стал вести себя агрессивно, кричать и выгонять Яну из своей квартиры, сообщает KP.RU.

После этого он догнал её на улице и отобрал мобильный телефон. Яна обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начала проверку заявления. Поиски мужчины осложнены тем, что девушка не помнит точного адреса места преступления.