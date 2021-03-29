Умерла главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко

Генеральный директор - главный редактор журнала "Мурзилка", заслуженный работник культуры России
Татьяна Андросенко скончалась в возрасте 74 лет, сообщает "Российская газета". Причиной смерти стала долгая болезнь. Татьяна Андросенко с 1985 года руководила журналом "Мурзилка", занесенным в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире. "Руководить таким изданием - большая ответственность. Татьяна Филипповна сумела, сохранив традиции прошлых лет, сделать "Мурзилку" журналом современным, интересным и полезным для большого круга читателей: детей, их родителей, бабушек и дедушек, библиотекарей, педагогов", - говорится в некрологе. Андросенко активно работала с молодыми авторами и занималась просветительской деятельностью: организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками, в том числе выездные. Даты прощания и похорон с Татьяной Андросенко пока неизвестны.