На Олесю Малибу подали в суд

Тогда же соседи рассказывали, что Малибу разместила в подъезде три видеокамеры. Одна направлена на подъезд, другая фиксирует площадку у лифта, а третья снимает человека у двери. По словам жильцов, модель не согласовывала установку камер, и видеофиксация ведется незаконно. Сама же Олеся Малибу утверждала, что камеры необходимы ей для защиты от назойливых поклонников.