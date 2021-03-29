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На Олесю Малибу подали в суд

Вероника Полынина
53 минуты назад
Соседи подали в суд на скандально известную модель Олесю Малибу.
На Олесю Малибу подали в суд
Фото: InstagramInstagram
Как сообщает РЕН ТВ, иск предъявил ГБУ «Жилищник Таганского района».
По предварительной информации, причиной судебного иска стало то, что Малибу незаконно снимает их на видео.
Как сообщал «Рамблер», год назад у «русской Памелы Андерсон» уже возникали разногласия с соседями. Тогда модель решила избавить тамбур от детских колясок и велосипедов. По словам Малибу, из-за колясок ей приходится пробираться к своей квартире буквально по стеночке, кроме того, захламлять межквартирное пространство запрещают правила противопожарной безопасности.
Тогда же соседи рассказывали, что Малибу разместила в подъезде три видеокамеры. Одна направлена на подъезд, другая фиксирует площадку у лифта, а третья снимает человека у двери. По словам жильцов, модель не согласовывала установку камер, и видеофиксация ведется незаконно. Сама же Олеся Малибу утверждала, что камеры необходимы ей для защиты от назойливых поклонников.
Шоу-бизнес,Памела Андерсон,
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