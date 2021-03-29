На Олесю Малибу подали в суд

По предварительной информации, причиной судебного иска стало то, что Малибу незаконно снимает их на видео.
Как сообщал «Рамблер», год назад у «русской Памелы Андерсон
» уже возникали разногласия с соседями. Тогда модель решила избавить тамбур от детских колясок и велосипедов. По словам Малибу, из-за колясок ей приходится пробираться к своей квартире буквально по стеночке, кроме того, захламлять межквартирное пространство запрещают правила противопожарной безопасности.
Тогда же соседи рассказывали, что Малибу разместила в подъезде три видеокамеры. Одна направлена на подъезд, другая фиксирует площадку у лифта, а третья снимает человека у двери. По словам жильцов, модель не согласовывала установку камер, и видеофиксация ведется незаконно. Сама же Олеся Малибу утверждала, что камеры необходимы ей для защиты от назойливых поклонников.