Кравец о шоу «Маска»: «Надеялась, что продержусь дольше»

28 марта шоу «Маска» на НТВ (производство «ВайТ Медиа») преподнесло неожиданный сюрприз. Решением жюри проект покинула маска Солнце.

Когда участница сняла маску, оказалось, что внутри скрывается Марина Кравец ! Это было настолько неожиданно, что члены жюри были потрясены, а еще больше был удивлен муж артистки.

Teleprogramma.pro поговорила с участницей шоу о впечатлениях, предстоящем финале и «монетке», которая выпала именно ей.

— Поделитесь, когда поступило предложение принять участие в шоу НТВ «Маска», сомневались или приняли, не раздумывая?

— Я довольно быстро согласилась на участие в проекте, так как успела влюбиться в первый сезон шоу.

— Расстроились, что не дошли до финала?

— Каждый из участников, думаю, изначально понимал, что может покинуть шоу в любой момент. Я там была не столько для результата, сколько для процесса. Мне дико нравилось жить в этом проекте.

В финале должно быть четыре персонажа, конкуренция сильная, из-за финала не расстроилась вообще. Но надеялась, что продержусь несколько дольше. Было несколько отличных идей для исполнения.

— Как думаете, почему выбор жюри пал именно на вас?

— В моем случае в ход пошла «монетка» одного из членов жюри, которая отчасти и решила исход. Считаю, было бы честным тогда на каждом принятии решения использовать этот лайфхак. Но почему-то эта «радость» досталась именно мне.

— Что испытали, когда поняли, что покидаете проект?

— Я догадывалась, что все к этому идет, как только меня с моим, как мне казалось, довольно сильным номером, который очень хорошо встретили и зрители, и жюри, поставили в номинацию. Вторую программу подряд. Я буквально по словам знала, кто и что скажет из членов жюри. Сюрпризом была лишь монетка.

В целом, это не то, из-за чего стоит сильно переживать, так как это хоть и классное, но просто шоу, это же только крошечный кусочек жизни, а не вся жизнь.

— Хотели бы что-то сказать членам жюри?

— Все, что хотела, я сказала после снятия маски. Все ли останется в эфире — не знаю, так как по ощущениям говорила долго

— Как скрывали от родных и близких факт, что принимаете участие в «Маске»