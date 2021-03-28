Друг покойной Гурченко: «Она ненавидела всех женщин»

Людмила Гурченко за свою творческую карьеру сыграла более сотни ролей в кино, завоевала целый ряд государственных наград и народную любовь. В феврале 2011 года актриса поскользнулась возле своего дома и сломала бедро. Состояние артистки со временем ухудшалось. Гурченко скончалась на 76-м году жизни 30 марта 2011 года. Незадолго до дня памяти близкие актрисы поделились своими воспоминаниями.