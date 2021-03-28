Друг покойной Гурченко: «Она ненавидела всех женщин»

Людмила Гурченко за свою творческую карьеру сыграла более сотни ролей в кино, завоевала целый ряд государственных наград и народную любовь. В феврале 2011 года актриса поскользнулась возле своего дома и сломала бедро. Состояние артистки со временем ухудшалось. Гурченко скончалась на 76-м году жизни 30 марта 2011 года. Незадолго до дня памяти близкие актрисы поделились своими воспоминаниями.
Друг Гурченко и коллега по цеху Сергей Шакуров сделал весьма неожиданное заявление.
«Она ненавидела всех женщин, включая свою дочь. Она, как кошка, нападала на всех женщин. Терпеть не могла любых соперниц, даже которые не были соперницами», — сказал он.
Похожее мнение выразил и пятый муж Гурченко Константин Купервейс.
«Она вообще относилась к детям равнодушно, даже к своему ребенку», — сказал он.
К слову, внучка артистки Елена Королева до сих борется с шестым мужем бабушки Сергеем Сениным за наследство. Шикарные апартаменты актрисы лишь наполовину принадлежат Королевой. Пользователи Сети показали, как выглядят шикарные апартаменты Гурченко.