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Бывшие Бузовой отказались от участия в совместном проекте

Ирина Лебедева
2 часа назад
Футболист Дмитрий Тарасов когда-то был женат на Ольге Бузовой.
Бывшие Бузовой отказались от участия в совместном проекте
Фото: РамблерРамблер
Рассталась пара со скандалом, Ольга обвинила Дмитрия в измене.
Кстати, с Давой Бузова также разошлась не по-дружески.
Возможно поэтому бывших Бузовой пригласили в некий проект, слухи о котором ходят давно, но подробности не обнародованы до сих пор.
Не стали ими делиться и Тарасов, сообщивший, что ему поступило предложение сняться вместе с Давой.
«Я отказался», - просто написал Дмитрий.
Ранее нечто подобное произошло с Давой. Музыкант рассказал, что его звали сниматься, но он это предложение отверг, назвав его «дном».
«Вы все знаете, какой я человек. Если бы я так сделал, то опустился бы на дно днищенское»! — цитирует Манукяна СтарХит.
Как ранее сообщал «Рамблер», портал Popcake.tv рассказал, что футболист Дмитрий Тарасов необычно «поздравил» бывшую жену, телеведущую Ольгу Бузову с днем рождения, пустив слух о беременности своей супруги Анастасии Костенко
Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,StarHit,
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