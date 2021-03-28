Бывшие Бузовой отказались от участия в совместном проекте

Футболист Дмитрий Тарасов когда-то был женат на Ольге Бузовой.

Фото: Рамблер Рамблер

Рассталась пара со скандалом, Ольга обвинила Дмитрия в измене.

Кстати, с Давой Бузова также разошлась не по-дружески.

Возможно поэтому бывших Бузовой пригласили в некий проект, слухи о котором ходят давно, но подробности не обнародованы до сих пор.

Не стали ими делиться и Тарасов, сообщивший, что ему поступило предложение сняться вместе с Давой.

«Я отказался», - просто написал Дмитрий.

Ранее нечто подобное произошло с Давой. Музыкант рассказал, что его звали сниматься, но он это предложение отверг, назвав его «дном».

«Вы все знаете, какой я человек. Если бы я так сделал, то опустился бы на дно днищенское»! — цитирует Манукяна СтарХит.