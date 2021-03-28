На юбилей Джигурде надарили странных подарков

Эпатажный актер Никита Джигурда
отпраздновал 60-летний юбилей. Торжество отмечали близким кругом.
Гости приносили подарки, порой весьма своеобразные.
Так, Волочкова вручила старому приятелю шикарный букет из стручков перца. Кто-то принес и подарил топор.
А торт, который преподнесли юбиляру, был изготовлен в форме фаллоса.
По его словам, артист вместе с единомышленниками устроил «бунт» в театре «Современник», который пошел вразрез с интересами неких «личностей».
Именно они якобы выставили его крайним в смертельном ДТП, привезя на место аварии уже после столкновения автомобилей.