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На юбилей Джигурде надарили странных подарков

Ирина Лебедева
3 часа назад
Эпатажный актер Никита Джигурда отпраздновал 60-летний юбилей. Торжество отмечали близким кругом.
На юбилей Джигурде надарили странных подарков
Фото: InstagramInstagram
Была, конечно, и дважды супруга Джигурды – Марина Анисимова.
Гости приносили подарки, порой весьма своеобразные.
Так, Волочкова вручила старому приятелю шикарный букет из стручков перца. Кто-то принес и подарил топор.
А торт, который преподнесли юбиляру, был изготовлен в форме фаллоса.
Как ранее сообщал «Рамблер», Никита Джигурда продолжает настаивать на том, что Михаила Ефремова подставили.
По его словам, артист вместе с единомышленниками устроил «бунт» в театре «Современник», который пошел вразрез с интересами неких «личностей».
Именно они якобы выставили его крайним в смертельном ДТП, привезя на место аварии уже после столкновения автомобилей.
Шоу-бизнес,Эльман Пашаев,Сергей Соседов,Наталья Штурм,Марина Анисимова,Анна Калашникова,Прохор Шаляпин,Михаил Ефремов,Никита Джигурда,Анастасия Волочкова,Дни.Ру,
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