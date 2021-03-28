На юбилей Джигурде надарили странных подарков

Эпатажный актер Никита Джигурда отпраздновал 60-летний юбилей. Торжество отмечали близким кругом.

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Гости приносили подарки, порой весьма своеобразные.

Так, Волочкова вручила старому приятелю шикарный букет из стручков перца. Кто-то принес и подарил топор.

А торт, который преподнесли юбиляру, был изготовлен в форме фаллоса.

По его словам, артист вместе с единомышленниками устроил «бунт» в театре «Современник», который пошел вразрез с интересами неких «личностей».