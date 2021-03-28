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Трагически погибшего Липницкого похоронят в Подмосковье

Ирина Лебедева
3 часа назад
Основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого проводят в последний путь 30 марта в храме Святого Николая в Аксиньино в Подмосковье.
Трагически погибшего Липницкого похоронят в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС
После прощания музыканта похоронят на кладбище в этом же селе.
Об этом на своей страничке в ФБ написала композитор Лада Раскольникова.
ФБ
Александр утонул 25 марта, пытаясь спасти свою собаку. Они взял с собой своего ретривера Тирекса на лыжную прогулку.
Как пишут СМИ, пес провалился в промоину, в итоге затянуло под воду и его хозяина. Оба погибли.
Искать супруга и питомца вечером того же дня начала жена Липницкого Инна.
Липницкий – внук известной артистки Татьяны Окуневской. Он учился на факультете журналистики МГУ. В 1983 году вместе с Петром Мамоновым основал «Звуки Му». Играл на бас-гитаре.
Работал телеведущим.
Как ранее сообщал «Рамблер», в Москве-реке в Подмосковье нашли тело музыканта Александра Липницкого, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес,Татьяна Окуневская,Петр Мамонов,МГУ,МВД,ИТАР-ТАСС,Московская Область,
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