Трагически погибшего Липницкого похоронят в Подмосковье

Основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого проводят в последний путь 30 марта в храме Святого Николая в Аксиньино в Подмосковье

Фото: ТАСС ТАСС

После прощания музыканта похоронят на кладбище в этом же селе.

Об этом на своей страничке в ФБ написала композитор Лада Раскольникова.

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Александр утонул 25 марта, пытаясь спасти свою собаку. Они взял с собой своего ретривера Тирекса на лыжную прогулку.

Как пишут СМИ, пес провалился в промоину, в итоге затянуло под воду и его хозяина. Оба погибли.

Искать супруга и питомца вечером того же дня начала жена Липницкого Инна.

Работал телеведущим.