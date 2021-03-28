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Могила Джигарханяна оказалась в запустении

Ирина Лебедева
22 минуты назад
Армен Джигарханян ушел из жизни в ноябре прошлого года. Тогда по великому актеру горевала вся страна. Хоронили прославленного артиста с большими почестями.
Могила Джигарханяна оказалась в запустении
Фото: РИА НовостиРИА Новости
И вот прошло каких-то четыре месяца, и могила Армена Борисовича стоит в неуходе и засыпана мусором.
Никто не чистит тропинки, не убирает давно увядшие цветы, огарки свечей и прочий хлам.
Об этом рассказывает Экспресс Газета
Такое впечатление, что у захоронения никто давно не наводил порядок.
И, если сразу после похорон могила выглядела совсем по- другому – чистота, кругом живые цветы – то сейчас все заброшено.
Непонятно, почему так происходит.
Возможно, у родных по тем или иным причинам нет сейчас возможности ухаживать за захоронением.
Но имеется коммерческие предложения от специальных фирм, причем, по данным ЭГ, цены начинаются всего от 2 тысяч рублей.
Как ранее сообщал «Рамблер», народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет.
Его друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни.
После смерти артиста его вторая жена Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его первую жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе.
Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.
Шоу-бизнес,Артур Согомонян,Армен Джигарханян,
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