Волочкова резко ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасию Волочкову подозревают в чрезмерной любви к горячительным напиткам. Обвинения в пьянстве звучали в сети не раз, и за глаза, и прямо в глаза.

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Балерина решила поставить на место всех своих недоброжелателей сразу и высказалась на эту тему в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Она заявила, что в отличие от многих звезд шоу-бизнеса, она никогда не «валялась где-то на улице» и не «дожиралась до какого-то поросячьего визга».

Все, что она себе позволяет – это немного вина или бокал шампанского. И, кстати, ей непонятно столь пристально внимание к ее персоне именно по этому поводу.

«У нас полстраны бухает! А Волочкова с бокалом шампанского после спектакля — это алкоголик?», - приводят слова танцовщицы news.ru.

Как ранее писал «Рамблер», балерина Анастасия Волочкова рассказала, что тратит миллион рублей в месяц на "необходимые и жизненно важные" вещи.

Весомая часть расходов приходится на коммунальные платежи, поскольку у танцовщицы много недвижимости.