В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Валерию отругали за купание внучки в общем бассейне

Ирина Лебедева
4 часа назад
Валерия, Пригожин и молодые родители Арсений и Лиана Шульгины отдыхают в Дубае. С ними и двухмесячная малышка Селин.
Валерию отругали за купание внучки в общем бассейне
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Продюсер выложил в инстаграме видеозапись купания крохи в бассейне.
На мелководье стоящие на коленях Валерия и Арсений окунают ребенка в воду. На Селин панамка и памперс.
Девочке эта процедура не нравится, она плачет и, в итоге купание очень быстро завершается.
Фолловеры тут же обвинили взрослую часть семьи в легкомыслии.
«Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы», «Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?», «Не надо с маленьким в бассейн! Там ротавирус! Только море, поверьте на слово, бассейн за километр обходите до трех лет», - возмущаются подписчики.
Как ранее писал «Рамблер», Лиана Шульгина устроила дочке фотосессию.
Внучку Валерии укутали в розовый кокон так, что виднелись лишь личико, ручки и ножки.
Малышку положили на невесомое одеяльце, и она «позировала» в камеру, будто лежа на облачке.
А позже нарядили в милое платьице и чепчик. По традиции мама прикрыла лицо дочки смайликом.
Шоу-бизнес,Арсений Шульгин,Дубай,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители