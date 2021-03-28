Валерию отругали за купание внучки в общем бассейне

Валерия, Пригожин и молодые родители Арсений и Лиана Шульгины отдыхают в Дубае . С ними и двухмесячная малышка Селин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Продюсер выложил в инстаграме видеозапись купания крохи в бассейне.

На мелководье стоящие на коленях Валерия и Арсений окунают ребенка в воду. На Селин панамка и памперс.

Девочке эта процедура не нравится, она плачет и, в итоге купание очень быстро завершается.

Фолловеры тут же обвинили взрослую часть семьи в легкомыслии.

«Вы с ума сошли от радости? Бассейн для взрослых, кругом вирусы», «Грудничка в бассейн с хлоркой. Вы нормальные?», «Не надо с маленьким в бассейн! Там ротавирус! Только море, поверьте на слово, бассейн за километр обходите до трех лет», - возмущаются подписчики.

Как ранее писал «Рамблер», Лиана Шульгина устроила дочке фотосессию.

Внучку Валерии укутали в розовый кокон так, что виднелись лишь личико, ручки и ножки.

Малышку положили на невесомое одеяльце, и она «позировала» в камеру, будто лежа на облачке.