Разоблаченной «Маске» придется измениться

На редкость скандальным выдался последний сезон шоу «Маска».

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Началось все с заявления Станислава Садальского о том, что под маской Ананаса скрывался не только Иосиф Пригожин

Садальский заметил, что в каких-то случаях костюм свободно висел на стройном человеческом теле, а в других – был в натяг на ком-то покрупнее.

Затем – попросили на выход никем не узнанную певицу Азизу (Пингвин). Оскорбленная артистка разрыдалась прямо на сцене.

Дальше-больше. В сеть утекли данные о тех участниках, которых еще не раскрыли

«У нас, конечно, все в шоке. Сейчас руководство пытается найти выход из сложившейся ситуации. Потому как смотреть зрителям будет неинтересно. Могу сказать одно: неточность в списке все же есть», - сказал «Собеседнику» один из организаторов шоу.

Задача перед руководством шоу не из легких. Ясно, что нужно либо закрывать шоу либо вносить в его формат серьезные изменения.

Закрывать «Маску» канал не хочет – у передачи высокие рейтинги. Значит, грядут перемены.

Как ранее писал «Рамблер», зрители шоу «Маска» заподозрили, что вместо Ольги Бузовой в проекте выступала девушка-дублер.