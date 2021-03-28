Разоблаченной «Маске» придется измениться

На редкость скандальным выдался последний сезон шоу «Маска».
Началось все с заявления Станислава Садальского о том, что под маской Ананаса скрывался не только Иосиф Пригожин
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Садальский заметил, что в каких-то случаях костюм свободно висел на стройном человеческом теле, а в других – был в натяг на ком-то покрупнее.
Затем – попросили на выход никем не узнанную певицу Азизу (Пингвин). Оскорбленная артистка разрыдалась прямо на сцене.
Дальше-больше. В сеть утекли данные о тех участниках, которых еще не раскрыли
«У нас, конечно, все в шоке. Сейчас руководство пытается найти выход из сложившейся ситуации. Потому как смотреть зрителям будет неинтересно. Могу сказать одно: неточность в списке все же есть», - сказал «Собеседнику» один из организаторов шоу.
Задача перед руководством шоу не из легких. Ясно, что нужно либо закрывать шоу либо вносить в его формат серьезные изменения.
Закрывать «Маску» канал не хочет – у передачи высокие рейтинги. Значит, грядут перемены.
Как ранее писал
«Рамблер», зрители шоу «Маска» заподозрили, что вместо Ольги Бузовой в проекте выступала девушка-дублер.
Она гораздо ниже ростом. Пользователь обратила внимание на длину брюк Розовой пантеры во время выступлений и на Бузовой, снявшей маску.