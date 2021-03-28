Отец Фриске приобрел новенький внедорожник

Отец покойной певицы Жанны Фриске приобрел внедорожник «похлеще чем БМВ» ценой в несколько миллионов рублей. Об этом пишет Starhit.

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Владимир Фриске купил кроссовер китайской компании Chery Exeed.

«Ждал пять месяцев. Наворочена похлеще, чем БМВ», - сказал он.

Чтобы забрать автомобиль «прямо с парома», отец Фриске лично съездил в Петербург. Стоимость такого авто начинается от двух миллионов рублей, в зависимости от комплектации.

Между тем Владимир Фриске продолжает процесс с бывшим мужем своей дочери Дмитрием Шепелевым . Ближайшее заседание в Пресненском районном суде назначено на 14 апреля.

В январе стало известно, что Шепелев решил продать треть квартиры Фриске в Шмитовском проезде в Москве, унаследованную сыном Платоном, законным представителем которого он является. На две трети квартира принадлежит родителям Фриске. Но Владимир Фриске заявил, что сделает все возможное ради сохранения квартиры до совершеннолетия внука.

Шепелев несколько лет состоял в незарегистрированном браке с Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон. В 2015 году певица скончалась от опухоли мозга.