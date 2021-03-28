В детской спальне Диброва ночью рухнул потолок

Полина Диброва , супруга известного шоумена, в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала историю о том, как ночью в детской спальне обрушился потолок.

Фото: Instagram Instagram

Дибровы живут в особняке на Рублевке. У сыновей Дмитрия и Полины – 11 Саши, 7-летнего Феди и 5-летнего Ильи своя большая спальня на втором этаже.

И вот однажды ночью Полину разбудила перепуганная бабушка. Она кричала и звала на помощь.

Оказалось, что на третьем этаже прорвало трубу с горячей водой, из-за протечки потолок намок и упал.

«Слава богу, я сделала в этой комнатке кроватки с крышей, детские. Поэтому, когда падал потолок, он упал на эти крыши, а не на детей, но это было ужасно», - приводит слова Полины портал passion.ru.

Дети, к счастью, не пострадали, но часть помещений в доме затопило и в итоге дело закончилось серьезным ремонтом.