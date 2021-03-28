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На Мальдивах Цискаридзе не нравится вода, в Сочи - цены

Ирина Лебедева
52 минуты назад
Николай Цискаридзе в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал, что отдых на Мальдивах его вовсе не приводит в восторг.
Цискаридзе пожаловался на отдых на Мальдивах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
И, хотя танцор посетил этот курорт уже в четвертый раз, поездка эта была практически вынужденной.
По словам Николая, в период пандемии коронавируса мало где можно было отдохнуть у моря.
«Мне было не очень. Мне не подходит еда, я чувствую эту опресненную воду. Я кавказец, мне все должно иметь вкус», - цитируют его слова argumenti.ru.
И, как истинный кавказец, Цискаридзе любит отдыхать в большой компании друзей.
Кстати, он ничего не имеет против Сочи. Артист был там год назад, и ему было вполне комфортно. Единственное, что неприятно удивило – несоразмерно большие цены.
Цискаридзе заявил, что он в принципе не готов отдавать 13-15 тысяч «за мороженое и салат».
Как ранее писал «Рамблер», российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал, что травля, с которой он столкнулся во время работы в Большом театре, отразилась на его здоровье.
Шоу-бизнес,Николай Цискаридзе,НТВ,газета "Аргументы недели",Сочи,Мальдивы,
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