Цискаридзе пожаловался на отдых на Мальдивах

Николай Цискаридзе в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ рассказал, что отдых на Мальдивах его вовсе не приводит в восторг.

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И, хотя танцор посетил этот курорт уже в четвертый раз, поездка эта была практически вынужденной.

По словам Николая, в период пандемии коронавируса мало где можно было отдохнуть у моря.

«Мне было не очень. Мне не подходит еда, я чувствую эту опресненную воду. Я кавказец, мне все должно иметь вкус», - цитируют его слова argumenti.ru.

И, как истинный кавказец, Цискаридзе любит отдыхать в большой компании друзей.

Кстати, он ничего не имеет против Сочи. Артист был там год назад, и ему было вполне комфортно. Единственное, что неприятно удивило – несоразмерно большие цены.

Цискаридзе заявил, что он в принципе не готов отдавать 13-15 тысяч «за мороженое и салат».