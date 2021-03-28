2 млн рублей потратила Успенская на пластику ягодиц

По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, который и работал с телом Успенской, исполнительница не хотела вставлять силиконовые импланты. Вместо этого был использован жир самой Любови Залмановны, который выкачали из других частей тела. Общая стоимость операции составила два миллиона рублей. Однако Успенская не скрывает, что готова на все ради красоты. К тому же вскоре она хочет в пятый раз выйти замуж.
Как оказалось, первый раз врач откзался оперировать Успенскую из-за не очень хороших анализов, однако певица пересдала их. Хайдаров говорит, что на самом деле корректировки носили точечный характер, поскольку у певицы и своя фигура хорошая. Напомним, что это далеко не первая пластическая операция шансон-исполнительницы. Успенскую регулярно критикуют за это в социальных сетях, однако останавливаться Любовь Залмановна не намерена.