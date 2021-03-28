2 млн рублей потратила Успенская на пластику ягодиц

По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, который и работал с телом Успенской, исполнительница не хотела вставлять силиконовые импланты. Вместо этого был использован жир самой Любови Залмановны, который выкачали из других частей тела. Общая стоимость операции составила два миллиона рублей. Однако Успенская не скрывает, что готова на все ради красоты. К тому же вскоре она хочет в пятый раз выйти замуж.