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Любовь Успенская сделала пластику ягодиц за 2 млн

Экспресс газета
55 минут назад
Певица похвасталась результатом перед коллегами
2 млн рублей потратила Успенская на пластику ягодиц
Фото: кадр из шоу «Алена, блин!»кадр из шоу «Алена, блин!»
67-летняя российская певица Любовь Успенская потратила два миллиона рублей на увеличение попы. Не так давно самопровозглашенная «королева русского шансона» решилась на пластику ягодиц, чтобы выглядеть еще моложе и привлекательнее. Результат превзошел все ожидания. Теперь Любовь Залмановна с радостью демонстрирует результаты хирургического вмешательства коллегам и журналистам.
«Я недавно видела у Любы Успенской, как она сделала себе потрясающе попу. И я вам должна сказать, что, блин, не важно, сколько тебе лет, но если ты гордишься тем, что у тебя получилось, почему бы не показать?» - улыбается коллега шансон-исполнительницы Анита Цой.
По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, который и работал с телом Успенской, исполнительница не хотела вставлять силиконовые импланты. Вместо этого был использован жир самой Любови Залмановны, который выкачали из других частей тела. Общая стоимость операции составила два миллиона рублей. Однако Успенская не скрывает, что готова на все ради красоты. К тому же вскоре она хочет в пятый раз выйти замуж.
«Операция была направлена на тело: это и грудь, и руки, и спина, и животик. У нее была замена имплантов, плюс мы сделали подтяжку, потому что они были, грубо говоря, каменные. Я говорю: „Замуж еще хотим? Собираемся? Надо мягкую грудь тогда“», - говорит Хайдаров в интервью передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Как оказалось, первый раз врач откзался оперировать Успенскую из-за не очень хороших анализов, однако певица пересдала их. Хайдаров говорит, что на самом деле корректировки носили точечный характер, поскольку у певицы и своя фигура хорошая. Напомним, что это далеко не первая пластическая операция шансон-исполнительницы. Успенскую регулярно критикуют за это в социальных сетях, однако останавливаться Любовь Залмановна не намерена.
Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Анита Цой,НТВ,
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