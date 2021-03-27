Борисову упрекнули за пост о «сбитом самолете»

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И все бы хорошо, но подписчиков неприятно удивил странный пост, написанный телеблондинкой.

Дана сообщила, что расстроена тем, что между Россией и Египтом до сих пор не возобновлено чартерное сообщение. А причина этого, по мнению Борисовой – «сбитый по ошибке» российский самолет!

«Единственная проблема — это отсутствие чартеров напрямую на курорты. Их обещают вот уже шесть лет! Но после инцидента со сбитым по ошибке российском самолетом — это все никак не произойдет. Перелеты осуществляются через Стамбул, Каир и Белоруссию, и порой стыковки очень долгие. Но все же иногда можно и потерпеть. Всем любви и добра», - написала она в микроблоге.

Фолловеры буквально вскипели от негодования.

«Это еще что за алкогольный бред про сбитый самолёт? Пить надо меньше», «Дана, самолет не был сбит. Его взорвали. Это был теракт. Слова «безопасность» и «Египет» – антиподы», «Дана, видимо, вы в это время лечились и не знаете, что был теракт. Траур был в Петербурге. Стоит почитать информацию, прежде чем писать», - возмущаются комментаторы.

Через некоторое время Дана поправила свой первоначальный пост, теперь в нем речь идет о теракте.

Но интернет помнит все, и, к тому же, обсуждение досадного ляпа сохранено в комментариях.