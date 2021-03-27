В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Борисову упрекнули за странный пост о «сбитом самолете»

Ирина Лебедева
1 час назад
Дана Борисова отдыхает в Египте и, как положено, выкладывает отчеты: море, солнце, пляжные наряды.
Борисову упрекнули за пост о «сбитом самолете»
Фото: InstagramInstagram
И все бы хорошо, но подписчиков неприятно удивил странный пост, написанный телеблондинкой.
Дана сообщила, что расстроена тем, что между Россией и Египтом до сих пор не возобновлено чартерное сообщение. А причина этого, по мнению Борисовой – «сбитый по ошибке» российский самолет!
«Единственная проблема — это отсутствие чартеров напрямую на курорты. Их обещают вот уже шесть лет! Но после инцидента со сбитым по ошибке российском самолетом — это все никак не произойдет. Перелеты осуществляются через Стамбул, Каир и Белоруссию, и порой стыковки очень долгие. Но все же иногда можно и потерпеть. Всем любви и добра», - написала она в микроблоге.
Фолловеры буквально вскипели от негодования.
«Это еще что за алкогольный бред про сбитый самолёт? Пить надо меньше», «Дана, самолет не был сбит. Его взорвали. Это был теракт. Слова «безопасность» и «Египет» – антиподы», «Дана, видимо, вы в это время лечились и не знаете, что был теракт. Траур был в Петербурге. Стоит почитать информацию, прежде чем писать», - возмущаются комментаторы.
Через некоторое время Дана поправила свой первоначальный пост, теперь в нем речь идет о теракте.
Но интернет помнит все, и, к тому же, обсуждение досадного ляпа сохранено в комментариях.
Как ранее писал «Рамблер», в Сети появилось видео с участием Даны Борисовой, в котором она полностью обнажена и ласкает себя.
Журналистам телеведущая заявила, что запись скорее всего сделана 7-8 лет назад.
Шоу-бизнес,Дана Борисова,Россия,Египет,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители