Шепелев заплатил за роды Тулуповой полмиллиона рублей

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До этого у каждого их них уже было по одному ребенку от предыдущих браков.

СМИ удалось узнать, где появился на свет их малыш и сколько стоили роды.

Тулупова рожала в подмосковной клинике «Лапино». Этим многопрофильным лечебным учреждением пользуются многие звезды шоу-бизнеса.

«Роды здесь проходят в индивидуальных боксах, в каждом – крутое оборудование, своя душевая, туалет. Ресторанная служба разрабатывает спецменю для мам – кормят шесть раз в день. По желанию родителей малыш может остаться в палате с мамой или в детском отделении под круглосуточным наблюдением неонатологов. Лапино славится у звезд современным оснащением, врачами с отличной репутацией и комфортабельными условиями», - рассказывает «Комсомольская Правда».

Для Тулуповой была снята палата категории «люкс». Она состоит из 2- комнат – одна для роженицы, вторая – для счастливого папы.

По сведения журналистов, такая роскошь обошлась Дмитрию Шепелеву в кругленькую сумму – от полумиллиона рублей и выше.

Как ранее писал «Рамблер», родители покойной Жанны Фриске и ее бывший гражданский муж Дмитрий Шепелев враждуют после ее смерти.

Они несколько раз судились из-за долга «Русфонду», который образовался после того, как семья потратила собранные на лечение Жанны Фриске деньги.

После этого Дмитрий Шепелев лишил сына Платона общения с бабушкой и дедушкой.