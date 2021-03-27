Шура призвал Моргенштерна быть покультурнее

Недавно продюсер Игорь Матвиенко сравнил Моргенштерна и Шуру. Ему кажется, что исполнители похожи.

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Шура прокомментировал высказывание продюсера в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он сказал, что ему нравится творчество Моргенштерна, и он восхищен его боевым напором и стрессоустойчивость.

Но интеллигентности, по его мнению, молодому хип-хоп исполнителю явно не хватает.

«Задницей петь я не умею, как он. Я люблю Моргенштерна. Он прет напролом. Такого чувака не сшибить ничем. Хабиб ему кинул что-то: типа, давай покультурнее. Я за это тоже. Немного культурнее надо, хотя бы чуть-чуть. А так все весело».

Как ранее сообщал «Рамблер», рэпер Моргенштерн потратил на шопинг более 2 млн рублей.