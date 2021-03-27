Наследников Цоя удивили иски на возврат денег за песни

На днях Телеграм-канал Mash сообщил, что музыкальный лейбл Moroz Records подал иск на наследников Виктора Цоя
и потребовал вернуть 13,4 миллиона рублей за права на его песни.
Но сами наследники – отец певца Роберт
и сын Александр
пока не в курсе ситуации. Они никаких исков не получали. Об этом рассказала
«Комсомольская Правда».
«Я ни о каких исках не слышал, ничего не получал. Впервые слышу сейчас от вас. Саша мне тоже ничего не рассказывал. Слухи какие-то», - сообщил Роберт Цой.
«Мы в настоящий момент никаких документов не получали, в любом случае этот вопрос находится в компетенции юристов. Они займутся делопроизводством, если этот иск действительно имеет место», – уточнила представитель Александра Цоя Софья Михайлова-Микулинская.
Суть вопроса в том, что в 2011 году музыкальный лейбл и наследники певца подписали договор о выплате отчислений за использование песен Виктора Цоя.
Но позднее родственники захотели увеличить сумму выплат. Они обратились в суд.
В итоге контракт был расторгнут, что и могло послужить поводом
для лейбла затребовать вернуть деньги.
Сын музыканта назвал его «пошлым зрелищем», а также заявил, что родственники артиста не давали Учителю разрешение на использование имени и образа Виктора Цоя.