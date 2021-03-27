Дава сравнил Бузову с крысой

Рэпер заявил, что со временем люди снимают свои маски.

Фото: Instagram Instagram

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в конце января. Если тогда говорила о Давиде Ольга – она жаловалась, что возлюбленный поднимал на нее руку и изменял ей, то сейчас начала высказываться сам Давид, который долго хранил молчание.

Например, в своей Stories в Instagram Давид оценил свои прошлые отношения с людьми и сопроводил текст эмодзи крысы в конце.

«Рано или поздно люди снимают свои маски. Тогда и можно разглядеть истинное лицо человека. Хорошо, что я увидел это вовремя», – написал Дава.

Instagram / dava_m

Манукян не уточнил, о ком именно он говорит, но фанаты сразу поняли – это про Ольгу Бузову. Стоит отметить, что Давид лишь однажды после разрыва говорил о звезде, отметив, что их отношения – это пройденный этап. О своей личной жизни он старается не сообщаться поклонникам.