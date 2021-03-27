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Дава сравнил Ольгу Бузову с крысой

Popcake.tvиещё 2
27 марта 2021
Рэпер заявил, что со временем люди снимают свои маски.
Дава сравнил Бузову с крысой
Фото: InstagramInstagram
Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в конце января. Если тогда говорила о Давиде Ольга – она жаловалась, что возлюбленный поднимал на нее руку и изменял ей, то сейчас начала высказываться сам Давид, который долго хранил молчание.
Например, в своей Stories в Instagram Давид оценил свои прошлые отношения с людьми и сопроводил текст эмодзи крысы в конце.
«Рано или поздно люди снимают свои маски. Тогда и можно разглядеть истинное лицо человека. Хорошо, что я увидел это вовремя», – написал Дава.
Instagram / dava_m
Манукян не уточнил, о ком именно он говорит, но фанаты сразу поняли – это про Ольгу Бузову. Стоит отметить, что Давид лишь однажды после разрыва говорил о звезде, отметив, что их отношения – это пройденный этап. О своей личной жизни он старается не сообщаться поклонникам.
Напомним, что Ольга и Давид были вместе больше года. В новогодние праздники в этом году влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах, а почти сразу после прилета они разорвали отношения. Брак, узаконенный на островах, не имеет юридической силы в России.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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