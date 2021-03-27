Малышева объяснила, что не надо есть после прививки

Елена Малышева
в эфире своего шоу «Жить здорово!» рассказала, какие продукты не стоит употреблять после прививки от коронавируса в течение нескольких дней, - информируют
ura.news.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Как объяснила теледоктор, «побочные реакции усиливаются, а эффективные защитные механизмы уменьшаются».
Попадание в организм определенных продуктов может спровоцировать избыточный иммунный ответ.
Особенно осторожным следует быть людям, страдающим астмой, аллергией, атопическим дерматитом.
К нежелательной еде и напиткам относятся, в первую очередь, алкоголь и клубника, также лучше не злоупотреблять цитрусовыми и их соком, копченостями, сырами с плесенью и шоколадом.
Как ранее писал
«Рамблер», зрители активно критиковали Елену Малышеву за то, что она, активно пропагандируя ношение масок, сама часто появлялась в общественных местах без средства индивидуальной защиты.
Один из таких случаев был запечатлен на видео в здании Курского вокзала.
Запись вызвала широкий общественный резонанс еще и потому, что медик называла «дебилами» противников карантинных мер в России.