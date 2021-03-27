Еще одного адвоката Ефремова обвиняют в нарушении этики

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Михаил Ефремов сначала отказался от его услуг, затем вновь подписал с ним договор, а в итоге все равно разорвал соглашение и, по словам источника в адвокатских кругах, даже подал на Алешкина жалобу.

Квалификационная комиссия изучила дело Алешкина и нашла нарушения этики и закона об адвокатуре.

Сейчас дело передано на рассмотрение в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

Сам Алешкин на заседании комиссии присутствовать не мог из-за болезни. Как правило, в таких случаях рассмотрение дела откладывается, но в этот раз комиссия решила иначе.

В том случае, если Совет сочтет выводы комиссии правомерными, Алешкину грозит дисциплинарная ответственность вплоть до прекращения статуса адвоката. Но, возможно, ограничится замечанием или предупреждением.

Как ранее писал «Рамблер», статус адвоката потерял защитник Ефремова Пашаев.

Эти санкции в отношении Пашаева не первые. Его неоднократно лишали статуса адвоката сначала в Москве, затем в Краснодаре и Ханты-Мансийске. Но каждый раз он возвращался к работе.