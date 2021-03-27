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Еще одного адвоката Ефремова обвиняют в нарушении этики

Ирина Лебедева
2 часа назад
Адвоката Андрея Алешкина нанял для защиты интересов Ефремова в апелляционной инстанции Мосгорсуда Никита Джигурда.
Еще одного адвоката Ефремова обвиняют в нарушении этики
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Михаил Ефремов сначала отказался от его услуг, затем вновь подписал с ним договор, а в итоге все равно разорвал соглашение и, по словам источника в адвокатских кругах, даже подал на Алешкина жалобу.
Об этом рассказывает ТАСС.
Квалификационная комиссия изучила дело Алешкина и нашла нарушения этики и закона об адвокатуре.
Сейчас дело передано на рассмотрение в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
Сам Алешкин на заседании комиссии присутствовать не мог из-за болезни. Как правило, в таких случаях рассмотрение дела откладывается, но в этот раз комиссия решила иначе.
В том случае, если Совет сочтет выводы комиссии правомерными, Алешкину грозит дисциплинарная ответственность вплоть до прекращения статуса адвоката. Но, возможно, ограничится замечанием или предупреждением.
Как ранее писал «Рамблер», статус адвоката потерял защитник Ефремова Пашаев.
Эти санкции в отношении Пашаева не первые. Его неоднократно лишали статуса адвоката сначала в Москве, затем в Краснодаре и Ханты-Мансийске. Но каждый раз он возвращался к работе.
Пашаев не сомневается, что и в этот раз после годичного перерыва вернёт себе профессиональный статус. Правда, для этого ему придётся сдать экзамен.
Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Михаил Ефремов,Никита Джигурда,Мосгорсуд,ИТАР-ТАСС,
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