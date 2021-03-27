Зрителям шоу "Маска" могут выписать миллионные штрафы

«Маска» - популярное еженедельное телевизионное шоу, в котором популярные исполнители выступают в специальных костюмах, делающих их неузнаваемыми.

Фото: Instagram Instagram

Каждый из них до последнего скрывает, кто он на самом деле, и снимает маску только тогда, когда выбывает из проекта.

Никто из людей, имеющих отношение к шоу, не должен раскрывать личности артистов, которые покидают проект.

Также нельзя вести видеозапись и фотографировать. За нарушение этого правила положены огромные штрафы.

Такая практика была введена, потому, что в интернет стали попадать записи съемок.

Генеральный продюсер производящей программу компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала, что даже такие санкции не сильно пугают публику.

Поэтому перед тем, как артист снимет маску, из зала удаляют зрителей.

«Мы заключаем с каждым зрителем в студии договор о неразглашении, штраф за нарушение договора — миллион рублей. У сотрудников съемочной группы больше — до трех миллионов рублей. У участников же сумма штрафа разнится в зависимости от героя, но скажу так: вплоть до десяти миллионов рублей», — цитирует слова Сумачевой СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», актер Садальский заявил, что шоу «Маска» «рассчитано на идиотов».

Он предложил «наивным поклонникам бездарного шоу» сравнить, как выглядел человек в костюме Ананаса, а как - якобы скрывавшийся под этой маской продюсер Иосиф Пригожин

По словам Садальского, в первом выпуске человек в костюме