Дети Диброва едва не погибли из-за обрушившегося потолка в доме

В эфире «Ты не поверишь!» на НТВ супруга шоумена Полина рассказала, что в их особняке на Рублевке обрушился потолок. Ночью ее разбудила бабушка с криками о помощи. Она пришла и рассказала, что на детей на втором этаже обрушился потолок. Встревоженная мать сразу отправилась спасать детей. В комнате находились 11-летний Саша, 7-летний Федя и 5-летний Илья. Полина рассказала: «Слава богу, я сделала в этой комнатке кроватки с крышей, детские. Поэтому, когда падал потолок, он упал на эти крыши, а не на детей, но это было ужасно».