Содержание замка обходится Галкину в миллион в месяц

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С точки зрения экономии, иметь домик в деревне дешевле нежели в коттеджном поселке. Не приходится тратиться на общие платежи.

Однако в случае с Замком это не особенно существенно, считает риелтор Александр Либов. Своими подсчетами он поделился с журналистами «Комсомольской Правды».

За свет, газ и воду придется заплатить не менее 50 тысяч рублей в месяц. А то и побольше – ведь площадь здания превышает 2 тысячи квадратных метров.

И не менее 20 – за вывоз мусора, уборку территории, плюс еще за охрану.

Повар, она же экономка в семье Аллы и Максима, получает порядка 120 тысяч. 150 - зарплата няни Лизы и Гарри.

Отдельно оплачиваются репетиторы, тренер по плаванию, логопед, гувернер-француз.

Как ранее сообщал «Рамблер», Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году.

Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью. 15 ноября 2020 года супруги отмечали годовщину своих отношений.