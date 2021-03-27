Содержание замка обходится Галкину в миллион в месяц

С точки зрения экономии, иметь домик в деревне дешевле нежели в коттеджном поселке. Не приходится тратиться на общие платежи.
Однако в случае с Замком это не особенно существенно, считает риелтор Александр Либов. Своими подсчетами он поделился
с журналистами «Комсомольской Правды».
За свет, газ и воду придется заплатить не менее 50 тысяч рублей в месяц. А то и побольше – ведь площадь здания превышает 2 тысячи квадратных метров.
И не менее 20 – за вывоз мусора, уборку территории, плюс еще за охрану.
Повар, она же экономка в семье Аллы и Максима, получает порядка 120 тысяч. 150 - зарплата няни Лизы и Гарри.
Отдельно оплачиваются репетиторы, тренер по плаванию, логопед, гувернер-француз.
Как ранее сообщал
«Рамблер», Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году.
Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью. 15 ноября 2020 года супруги отмечали годовщину своих отношений.
Юморист напомнил, что они вместе уже 19 лет.