В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Содержание замка обходится Галкину и Пугачевой в миллион в месяц

Ирина Лебедева
3 часа назад
Звездная пара – Алла Пугачева и Максим Галкин живет в особняке, известном публике как Замок, в деревне Грязь.
Содержание замка обходится Галкину в миллион в месяц
Фото: InstagramInstagram
С точки зрения экономии, иметь домик в деревне дешевле нежели в коттеджном поселке. Не приходится тратиться на общие платежи.
Однако в случае с Замком это не особенно существенно, считает риелтор Александр Либов. Своими подсчетами он поделился с журналистами «Комсомольской Правды».
За свет, газ и воду придется заплатить не менее 50 тысяч рублей в месяц. А то и побольше – ведь площадь здания превышает 2 тысячи квадратных метров.
И не менее 20 – за вывоз мусора, уборку территории, плюс еще за охрану.
Повар, она же экономка в семье Аллы и Максима, получает порядка 120 тысяч. 150 - зарплата няни Лизы и Гарри.
Отдельно оплачиваются репетиторы, тренер по плаванию, логопед, гувернер-француз.
Как ранее сообщал «Рамблер», Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году.
Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью. 15 ноября 2020 года супруги отмечали годовщину своих отношений.
Юморист напомнил, что они вместе уже 19 лет.
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Комсомольская правда,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители