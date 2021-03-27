2 млн рублей тратит Киркоров на ЖКХ и обслугу в месяц

Известно, что Филипп Киркоров по-настоящему большие деньги тратит на свой гардероб.

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Однако не все знают, что на коммунальные услуги и содержание обслуживающего персонала он также платит фантастические суммы.

Так, промоутер Сергей Лавров рассказал журналистам «Комсомольской Правды», что поп-король отечественной эстрады ежемесячно выкладывает только на эти цели около двух миллионов рублей.

Филипп живет в шикарном особняке в бухте Москвы-реки на Мякининском полуострове.

ЖКХ плюс охрана, вывоз мусора, освещение и уборка территории коттеджного поселка «тянут» на 50 тысяч рублей.

Примерно столько же получают повар и домработница.

Садовнику и водителю платят 60 тысяч. Пара телохранителей обходится в 300 тысяч. Столько же – две няни.

Плюс оплата иных счетов и иных служб. Расходы подбираются к двум миллионам.

Как ранее писал «Рамблер», певец Филипп Киркоров отчитался о своей поездке в Болгарию на странице в Instagram. Портал