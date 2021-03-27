В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Киркоров тратит на ЖКХ и обслугу фантастические суммы

Ирина Лебедева
17 минут назад
Известно, что Филипп Киркоров по-настоящему большие деньги тратит на свой гардероб.
2 млн рублей тратит Киркоров на ЖКХ и обслугу в месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Однако не все знают, что на коммунальные услуги и содержание обслуживающего персонала он также платит фантастические суммы.
Так, промоутер Сергей Лавров рассказал журналистам «Комсомольской Правды», что поп-король отечественной эстрады ежемесячно выкладывает только на эти цели около двух миллионов рублей.
Филипп живет в шикарном особняке в бухте Москвы-реки на Мякининском полуострове.
ЖКХ плюс охрана, вывоз мусора, освещение и уборка территории коттеджного поселка «тянут» на 50 тысяч рублей.
Примерно столько же получают повар и домработница.
Садовнику и водителю платят 60 тысяч. Пара телохранителей обходится в 300 тысяч. Столько же – две няни.
Плюс оплата иных счетов и иных служб. Расходы подбираются к двум миллионам.
Как ранее писал «Рамблер», певец Филипп Киркоров отчитался о своей поездке в Болгарию на странице в Instagram. Портал
«ФедералПресс» обратил внимание, что певец отправился в путешествие в шубе от Louis Vuitton. Меховые изделия бренда в среднем стоят три миллиона рублей.
Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Сергей Лавров,Louis Vuitton,Комсомольская правда,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители