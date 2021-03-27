2 млн рублей тратит Киркоров на ЖКХ и обслугу в месяц

Известно, что Филипп Киркоров
по-настоящему большие деньги тратит на свой гардероб.
Однако не все знают, что на коммунальные услуги и содержание обслуживающего персонала он также платит фантастические суммы.
Так, промоутер Сергей Лавров рассказал
журналистам «Комсомольской Правды», что поп-король отечественной эстрады ежемесячно выкладывает только на эти цели около двух миллионов рублей.
Филипп живет в шикарном особняке в бухте Москвы-реки на Мякининском полуострове.
ЖКХ плюс охрана, вывоз мусора, освещение и уборка территории коттеджного поселка «тянут» на 50 тысяч рублей.
Примерно столько же получают повар и домработница.
Садовнику и водителю платят 60 тысяч. Пара телохранителей обходится в 300 тысяч. Столько же – две няни.
Плюс оплата иных счетов и иных служб. Расходы подбираются к двум миллионам.
Как ранее писал
«Рамблер», певец Филипп Киркоров отчитался о своей поездке в Болгарию на странице в Instagram. Портал
«ФедералПресс» обратил внимание, что певец отправился в путешествие в шубе от Louis Vuitton
. Меховые изделия бренда в среднем стоят три миллиона рублей.