Конфуз с Лободой возмутил зрителей шоу «Голос»

Позже Лобода объяснила, что хотела, чтобы Рогозина имела возможность сама выбрать себе ментора, однако зрителей шоу такое объяснение не удовлетворило. Они посчитали, что Лобода решила избавиться от конкурсантки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Лобода стала гостьей очередного выпуска «Вечернего Урганта» на Первом канале. Певица явилась на передачу в таком откровенном наряде, что Ургант буквально онемел при виде артистки. Ведущий просто не смог не обойти вопрос о её внешнем виде, который, в частности, вызывает много разговоров на шоу «Голос.Дети», где Лобода является наставником.