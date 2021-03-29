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Конфуз с Лободой возмутил зрителей детского шоу «Голос»

News.ruиещё 2
30 минут назад
Поклонники программы «Голос.Дети» раскритиковали наставника Светлану Лободу из-за её поведения на шоу.
Конфуз с Лободой возмутил зрителей шоу «Голос»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Во время выступления конкурсантки Елизаветы Рогозиной на слепых прослушиваниях к ней повернулись Баста и Лобода. Однако затем певица подошла к креслу Егора Крида и села на его кнопку со словами «надо брать». Так к участнице развернулся последний наставник.
Позже Лобода объяснила, что хотела, чтобы Рогозина имела возможность сама выбрать себе ментора, однако зрителей шоу такое объяснение не удовлетворило. Они посчитали, что Лобода решила избавиться от конкурсантки.
Лобода, ну есть у тебя совесть? Сколько можно врать? Раздумала брать девочку и хотела слить тут же! — считает один из поклонников «Голоса».
Другие в комментариях также возмутились действиям певицы: «Лобода совсем с катушек съехала!», «Лобода оборзела!», «Не знаю, по какому принципу отбирают наставников, но однозначно, что Лобода не справилась с этой ролью», «Именно на таких выступлениях понимаешь, что всё шоу устроено не для продвижения талантливых детей, а для пиара тех чуваков в кресле».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Лобода стала гостьей очередного выпуска «Вечернего Урганта» на Первом канале. Певица явилась на передачу в таком откровенном наряде, что Ургант буквально онемел при виде артистки. Ведущий просто не смог не обойти вопрос о её внешнем виде, который, в частности, вызывает много разговоров на шоу «Голос.Дети», где Лобода является наставником.
Шоу-бизнес,Крид,Светлана Лобода,
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