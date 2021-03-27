«Открыла поганый рот»: Лещенко ответил Собчак за травлю

«Заболел я, не вернувшись из Америки, а когда побывал на разных мероприятиях. Я прилетел 11 марта, а 13-го посетил день рождения сестры Игоря Крутого. Там собралось много людей, которые приехали бог знает откуда. Тогда официально и карантина никакого не было. А 17-го я был на записи передачи «Прямой эфир», посвященной Вале Толкуновой. Но там соблюдал все меры безопасности. 18 числа я почувствовал легкое недомогание, и только 23 марта по-настоящему заболел», - вспоминает Лещенко.
«Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно», - возмущён певец.