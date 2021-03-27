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«Открыла поганый рот»: Лев Лещенко смачно врезал завравшейся Собчак

Экспресс газетаиещё 1
56 минут назад
79-летний российский певец Лев Лещенко впервые прокомментировал травлю, которой он подвергся после заражения коронавирусом. Напомним, что в прошлом году в светской тусовке и СМИ ходили слухи, что вернувшийся из США Народный артист России, якобы, заразил многих своих коллег, отказавшись от карантина. Теперь Лев Валерьянович вспоминает о произошедших событиях с улыбкой, хотя в самом начале ему было не до смеха из-за безосновательных обвинений.
«Открыла поганый рот»: Лещенко ответил Собчак за травлю
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Заболел я, не вернувшись из Америки, а когда побывал на разных мероприятиях. Я прилетел 11 марта, а 13-го посетил день рождения сестры Игоря Крутого. Там собралось много людей, которые приехали бог знает откуда. Тогда официально и карантина никакого не было. А 17-го я был на записи передачи «Прямой эфир», посвященной Вале Толкуновой. Но там соблюдал все меры безопасности. 18 числа я почувствовал легкое недомогание, и только 23 марта по-настоящему заболел», - вспоминает Лещенко.
Льву Валерьяновичу обидно, что после случившегося из него сделали козла отпущения, обвинив во всех смертных грехах. Особенно артиста задели высказывания телеведущей Даны Борисовой и светской львицы Ксении Собчак. Впрочем, как считает Лещенко, с лечившейся от алкоголизма «странной девочки» Борисовой спрос невелик, а вот Ксения Анатольевна сознательно распространяла в социальных сетях дезинформацию.
«Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно», - возмущён певец.
По словам Льва Валерьяновича, он не заслужил поток грязи, обрушившийся на него в СМИ. Впрочем, в целом негатива было меньше, в основном же люди желали Лещенко скорейшего выздоровления, звонили со словами поддержки. Что же касается самого коронавируса, то, по словам Народного артиста, никакого страха у него не было. Было тяжело и неприятно, однако в конце концов певец справился с китайской заразой.
«Находишься один в палате, на тебе всякие датчики установлены, ни помыться нормально, ни зубы почистить. Через двое суток меня перевели уже в палату к жене, которая мне очень помогла. За ночь так потеешь, что меняешь по пять-шесть маек Спать нужно только на животе, что очень тяжело. Все это было непросто. Тогда ведь никто точно не знал, как надо лечить, все экспериментировали», - вспоминает Лещенко, которого цитирует «Собеседник».
Шоу-бизнес,Дана Борисова,Лев Лещенко,Ксения Собчак,ИД "Собеседник",Россия,Соединенные Штаты,
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