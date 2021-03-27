«Открыла поганый рот»: Лещенко ответил Собчак за травлю

По словам Льва Валерьяновича, он не заслужил поток грязи, обрушившийся на него в СМИ. Впрочем, в целом негатива было меньше, в основном же люди желали Лещенко скорейшего выздоровления, звонили со словами поддержки. Что же касается самого коронавируса, то, по словам Народного артиста, никакого страха у него не было. Было тяжело и неприятно, однако в конце концов певец справился с китайской заразой.