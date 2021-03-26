Рапунцель обвинили в использовании фотошопа

Поклонники заподозрили бывшую участницу «Дома-2» Ольгу Рапунцель в обмане.

Фото: Instagram Instagram

Девять месяцев назад Ольга стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь София. Старшей дочке Рапунцель Василисе сейчас три года.

После вторых родов Ольга прибавила в весе и заявляла поклонникам, что не собирается худеть, пока кормит Софию грудью.

Однако последнее время в Instagram Ольги Рапунцель стали появляться фотографии, на которых она выглядит заметно постройневшей.

Подписчики сразу заподозрили, что стройность Ольги – это результат фотошопа. Ведь в сторис она выглядит совершенно другим человеком.

«А в сторис совсем другая, как будто другой человек на фото», «Фотошоп на высшем уровне», «А в сторис Олечка вы другая)», «Фотошопик хорошо видно на лице))))», «Оля, ну хватит уже врать! Я в понедельник видела тебя, как ты все из такси выходила. Ну, тумба тумбой. Уже одышка появилась. Не стыдно?» - написали Ольге в комментариях.

При этом сама Рапунцель утверждает, что действительно сбросила вес.

«Если нет времени на спорт, то массажи и процедуры для похудения в помощь», - написала она.