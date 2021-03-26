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Рапунцель обвинили в использовании фотошопа

Вероника Полынина
4 часа назад
Поклонники заподозрили бывшую участницу «Дома-2» Ольгу Рапунцель в обмане.
Рапунцель обвинили в использовании фотошопа
Фото: InstagramInstagram
Девять месяцев назад Ольга стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь София. Старшей дочке Рапунцель Василисе сейчас три года.
После вторых родов Ольга прибавила в весе и заявляла поклонникам, что не собирается худеть, пока кормит Софию грудью.
Однако последнее время в Instagram Ольги Рапунцель стали появляться фотографии, на которых она выглядит заметно постройневшей.
Подписчики сразу заподозрили, что стройность Ольги – это результат фотошопа. Ведь в сторис она выглядит совершенно другим человеком.
«А в сторис совсем другая, как будто другой человек на фото», «Фотошоп на высшем уровне», «А в сторис Олечка вы другая)», «Фотошопик хорошо видно на лице))))», «Оля, ну хватит уже врать! Я в понедельник видела тебя, как ты все из такси выходила. Ну, тумба тумбой. Уже одышка появилась. Не стыдно?» - написали Ольге в комментариях.
При этом сама Рапунцель утверждает, что действительно сбросила вес.
«Если нет времени на спорт, то массажи и процедуры для похудения в помощь», - написала она.
Ранее «Рамблер» писал, что реалити-шоу «Дом-2» вернется на телевизионные экраны в середине апреля. Оно будет выходить на телеканале «Ю».
Шоу-бизнес,Ольга Рапунцель,
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