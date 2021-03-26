Экс участница «Дома-2» рассказала об издевательствах на шоу

Фото: Instagram Instagram

На днях Ермолаева выпустила книгу «Любовь не по сценарию». В ней она, в частности, рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в первые дни пребывания на телестройке.

«Дом-2» — это армия. Здесь есть свои «духи» и «деды», - призналась Ермолаева, ее слова приводит «Телепрограмма».

Нелли отметила, что на переход в ранг «старичков» должно было пройти некоторое время.

Ермолаева сообщила, что старожилы проекта сразу увидели в ней конкурента и начали строить козни. Так, некая участница «Дома-2», имени которой Ермолаева не назвала, могла бросить ей сырую рыбу под ноги, показывая «ее место».

«Я же, в свою очередь, не поддавалась на провокации и не давала им то, чего они хотели, — моих слез. Они не смогли меня сломать», - резюмировала Нелли.