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Экс участница «Дома-2» рассказала об издевательствах на шоу

Вероника Полынина
6 часов назад
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева сравнила реалити-шоу с армией.
Экс участница «Дома-2» рассказала об издевательствах на шоу
Фото: InstagramInstagram
На днях Ермолаева выпустила книгу «Любовь не по сценарию». В ней она, в частности, рассказала, с чем ей пришлось столкнуться в первые дни пребывания на телестройке.
«Дом-2» — это армия. Здесь есть свои «духи» и «деды», - призналась Ермолаева, ее слова приводит «Телепрограмма».
Нелли отметила, что на переход в ранг «старичков» должно было пройти некоторое время.
Ермолаева сообщила, что старожилы проекта сразу увидели в ней конкурента и начали строить козни. Так, некая участница «Дома-2», имени которой Ермолаева не назвала, могла бросить ей сырую рыбу под ноги, показывая «ее место».
«Я же, в свою очередь, не поддавалась на провокации и не давала им то, чего они хотели, — моих слез. Они не смогли меня сломать», - резюмировала Нелли.
Ранее «Рамблер» писал, что реалити-шоу «Дом-2» вернется на телевизионные экраны в середине апреля. Оно будет выходить на телеканале «Ю».
Шоу-бизнес,Дом 2,Нелли Ермолаева,
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