«Надо стать грязной»: Андреева рассказала секреты красоты

Она также подчеркнула, что результат после маски и горячих водорослей, которые положили ей на лицо, «аховый».

Ранее, как сообщал «Рамблер», 59-летняя Андреева раскрыла подписчикам в Instagram секрет своей хорошей физической формы. Она подчеркнула, что последний прием пищи у нее в 19 часов, затем она 16 часов не ест. Оригинальная диета, по ее словам, основана на 16-часовом голодании, что «хорошо для организма».