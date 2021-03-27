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«Надо стать грязной»: Андреева рассказала секреты красоты

Елена Прошина
9 часов назад
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева поделилась с подписчиками в Instagram видеозаписью омолаживающей процедуры на Мальдивах.
«Надо стать грязной»: Андреева рассказала секреты красоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Телеведущая разметила видео, в котором показала, как ей поводят процедуру с использованием океанских водорослей.
«Иногда чтобы стать красивой, нужно сначала стать грязной», - прокомментировала действия мастера Андреева.
Она также подчеркнула, что результат после маски и горячих водорослей, которые положили ей на лицо, «аховый».
Ранее, как сообщал «Рамблер», 59-летняя Андреева раскрыла подписчикам в Instagram секрет своей хорошей физической формы. Она подчеркнула, что последний прием пищи у нее в 19 часов, затем она 16 часов не ест. Оригинальная диета, по ее словам, основана на 16-часовом голодании, что «хорошо для организма».
Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,
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