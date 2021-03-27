Анонсировано появление Заворотнюк на ТВ в день её 50-летия

Заворотнюк в интервью говорила, что фильм основан на реальных событиях. Прототипом главной героини является медиа-менеджер Елена Ульянова
. Исполнитель мужской главной роли Александр Носик
назвал картину первой попыткой в отечественном кино показать закулисье телевидения. Сценарист Игорь Угольников
отметил, что историю жизни Ульяновой пришлось «докрутить» с помощью детективных ходов, сюжетных линий и драматических событий. Тем не менее, по его словам, фильм ясно отражает проблемы не только Астраханской области, но российских регионов в целом.