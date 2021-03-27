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Анонсировано появление Заворотнюк на ТВ в день её 50-летия

Елена Прошина
10 часов назад
НТВ в день 50-летнего юбилея Анастасии Заворотнюк покажет остросюжетную драму «Каспий 24», в которой актриса сыграла главную роль. Таким образом телеканал решил поддержать тяжелобольную артистку.
Анонсировано появление Заворотнюк на ТВ в день её 50-летия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В сериале Заворотнюк играет создательницу телекомпании для детей Полину Королёву. Женщина мечтает о настоящем телевидении, которое делало бы людей добрее и счастливее. После внезапной встречи талантливым креативщиком Сергеем, она загорается идеей о запуске телеканала в Астрахани. Путь к мечте оказывается тернист и полон приключений.
Заворотнюк в интервью говорила, что фильм основан на реальных событиях. Прототипом главной героини является медиа-менеджер Елена Ульянова. Исполнитель мужской главной роли Александр Носик назвал картину первой попыткой в отечественном кино показать закулисье телевидения. Сценарист Игорь Угольников отметил, что историю жизни Ульяновой пришлось «докрутить» с помощью детективных ходов, сюжетных линий и драматических событий. Тем не менее, по его словам, фильм ясно отражает проблемы не только Астраханской области, но российских регионов в целом.
«В день рождения артистки в эфире НТВ появятся специальные плашки с поздравлениями и словами поддержки», - говорится на сайте НТВ.
В прошлом году, как сообщал «Рамблер», ходил слух, что Анастасия Заворотнюк приняла участие в съемках программы Андрея Малахова «Прямой эфир». СМИ связались с сотрудницей киностудии имени Горького, где снимают популярное ток-шоу. По ее словам, ночью 16 октября сотрудникам киностудии настрого запретили выходить из гримерок и администраторских комнат, а также попросили их выключить мобильные телефоны. Руководство тогда заявило, что на студию приедет актриса, которую «никто не должен видеть». Коллектив решил, что речь шла именно о Заворотнюк.
Шоу-бизнес,Телевидение,Здоровье Заворотнюк,Игорь Угольников,Александр Носик,Елена Ульянова,Анастасия Заворотнюк,Андрей Малахов,НТВ,
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