Анонсировано появление Заворотнюк на ТВ в день её 50-летия

В сериале Заворотнюк играет создательницу телекомпании для детей Полину Королёву. Женщина мечтает о настоящем телевидении, которое делало бы людей добрее и счастливее. После внезапной встречи талантливым креативщиком Сергеем, она загорается идеей о запуске телеканала в Астрахани. Путь к мечте оказывается тернист и полон приключений.