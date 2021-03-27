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Сергей Рост рассказал об обиде на Нагиева

Елена Прошина
41 минуту назад
Актёр Сергей Рост в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как закрылось шоу «Осторожно, модерн!», над которым он трудился совместно с Дмитрием Нагиевым. По его словам, в тот момент он понял, что потерял друга.
Сергей Рост рассказал об обиде на Нагиева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рост подчеркнул, что познакомился с Нагиевым после поступления в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на обязательных сельхозработах. По словам актёра, они сдружились: вместе отдыхали, попадали в различные переделки», считались «одной командой». В конце 90-х друзья запустили шоу «Осторожно, модерн!», которое снискало большую популярность у зрителей. Рост признался, что работа над проектом приносила ему большое удовольствие. Однако в 2004 году Нагиев решил, что формат юмористических скетчей уже неактуален, и начал заниматься развитием сольной карьеры. О закрытии шоу телеведущий сообщил Росту через своего помощника, а сам даже вышел на связь.
«Значит, не дружба была», - отметил актёр.
Рост отметил, что Нагиев просто «переступил» через него и «пошёл дальше». По его словам, похоже, что сегодня у телеведущего вообще нет друзей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Нагиев рассказал, что у него в молодости был роман с Ларисой Гузеевой. Телеведущий заявил, что в этих отношениях она была «звездой», а он – «студентом».
Шоу-бизнес,Сергей Рост,Лариса Гузеева,
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