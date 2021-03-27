Сергей Рост рассказал об обиде на Нагиева

Рост подчеркнул, что познакомился с Нагиевым после поступления в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на обязательных сельхозработах. По словам актёра, они сдружились: вместе отдыхали, попадали в различные переделки», считались «одной командой». В конце 90-х друзья запустили шоу «Осторожно, модерн!», которое снискало большую популярность у зрителей. Рост признался, что работа над проектом приносила ему большое удовольствие. Однако в 2004 году Нагиев решил, что формат юмористических скетчей уже неактуален, и начал заниматься развитием сольной карьеры. О закрытии шоу телеведущий сообщил Росту через своего помощника, а сам даже вышел на связь.