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Пенсия Гузеевой втрое больше пенсии Сябитовой

Елена Прошина
2 часа назад
Пенсия ведущей телешоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой втрое больше, чем у ее коллеги Розы Сябитовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Пенсия Гузеевой втрое больше пенсии Сябитовой
Фото: Стоп-кадр из передачи "Давай поженимся"Стоп-кадр из передачи "Давай поженимся"
61-летняя Гузеева получает пенсию в размере около 45 тысяч рублей, 30 тысяч из них — в качестве прибавки за звание Заслуженной артистки России. У 59-летней Сябитовой его нет, она получает пенсию в размере 14 тысяч.
«Я трудоголик, поэтому буду работать пока не выживу из ума. Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Я привыкла и ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет, и буду работать пока ноги таскают», — рассказала она.
Комик Ефим Шифрин получает пенсию в размере 13 тысяч, его коллега Регина Дубовицкая — 16 тысяч. Актрисы Елена Яковлева, Ирина Розанова, Елена Проклова, Елена Сафонова, Ирина Муравьева, Евгения Симонова и Лариса Удовиченко, актер Юрий Стоянов, юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко и другие Заслуженные и Народные артисты получают пенсию в размере 45-55 тысяч.
Заслуженным работникам культуры и полным кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» Инне Чуриковой, Никите Михалкову, Геннадию Хазанову, Татьяне Дорониной, Владимиру Спивакову и Александру Ширвиндту положено дополнительное материальное обеспечение в размере 22 тысяч.
Шоу-бизнес,Елена Сафонова,Регина Дубовицкая,Ирина Муравьева,Геннадий Хазанов,Евгений Петросян,Елена Степаненко,Александр Ширвиндт,Лариса Удовиченко,Елена Проклова,Юрий Стоянов,Евгения Симонова,Ирина Розанова,Ефим Шифрин,Татьяна Доронина,Елена Яковлева,Владимир Спиваков,Лариса Гузеева,Инна Чурикова,Никита Михалков,
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