Пенсия Гузеевой втрое больше пенсии Сябитовой

Фото: Стоп-кадр из передачи "Давай поженимся"Стоп-кадр из передачи "Давай поженимся"
61-летняя Гузеева получает пенсию в размере около 45 тысяч рублей, 30 тысяч из них — в качестве прибавки за звание Заслуженной артистки России. У 59-летней Сябитовой его нет, она получает пенсию в размере 14 тысяч.
«Я трудоголик, поэтому буду работать пока не выживу из ума. Я никогда не отказывалась от помощи государства, но и не рассчитывала на нее. Я привыкла и ценю комфорт. Ради этого работаю с 18 лет, и буду работать пока ноги таскают», — рассказала она.