"Он что, у меня родился?": отец Фриске о рождении сына у Шепелева

Напомним, что родители покойной Жанны Фриске и ее бывший гражданский муж Дмитрий Шепелев враждуют после ее смерти. Они несколько раз судились из-за долга «Русфонду», который образовался после того, как семья потратила собранные на лечение Жанны Фриске деньги. После этого Дмитрий Шепелев лишил сына Платона общения с бабушкой и дедушкой.