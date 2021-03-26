"Он что, у меня родился?": отец Фриске о рождении сына у Шепелева

«Он что, у меня родился? Хотите меня подколоть? Шепелев мне на фиг не нужен!» - взорвался Копылов в ответ на просьбу издания «Собеседник» прокомментировать счастливое событие в жизни его бывшего зятя.
Напомним, что родители покойной Жанны Фриске и ее бывший гражданский муж Дмитрий Шепелев враждуют после ее смерти. Они несколько раз судились из-за долга «Русфонду», который образовался после того, как семья потратила собранные на лечение Жанны Фриске деньги. После этого Дмитрий Шепелев лишил сына Платона общения с бабушкой и дедушкой.
В настоящее время супруги Фриске-Копыловы пытаются через суд запретить Шепелеву распоряжаться долей Платона в квартире, доставшейся ему по наследству от матери.
Как сообщал «Рамблер», 26 марта телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Его супруга Екатерина Тулупова родила сына.