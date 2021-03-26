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Бузова объяснила выбор репертуара для шоу «Маска».

Вероника Полынина
9 часов назад
Скрывавшаяся под костюмом Розовой пантеры Ольга Бузова рассказала о выборе репертуара для шоу «Маска».
Бузова объяснила выбор репертуара для шоу «Маска».
Фото: InstagramInstagram
По словам Бузовой, главная задача шоу – скрыть свою личность, поэтому она выбирала номера, в которых могла «спрятать» себя и свой голос.
Телеведущая отметила, что хотела спеть и на французском, и на немецком языках, но боялась, что ее «раскроют» раньше времени.
Как писал «Рамблер», Ольга Бузова стала пятой участницей, покинувшей шоу «Маска». Ведущая «Дома-2» скрывалась за маской Розовой пантеры. В шоу она исполнила песни Дженнифер Лопес, Селены Гомес, Натальи Власовой, Zivert, групп Aqua и Serebro.
После того, как личность Бузовой была раскрыта, зрители шоу заподозрили, что вместо Ольги нее в проекте выступала девушка-дублер. По мнению поклонников, исполнительница на сцене была ниже ростом, чем Бузова. Кроме того, они сошлись во мнении, что «ТАК Бузяндра не поет».
Шоу-бизнес,Наталья Власова,Дженнифер Лопес,Ольга Бузова,
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