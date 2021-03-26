Бузова объяснила выбор репертуара для шоу «Маска».

По словам Бузовой, главная задача шоу – скрыть свою личность, поэтому она выбирала номера, в которых могла «спрятать» себя и свой голос.

Телеведущая отметила, что хотела спеть и на французском, и на немецком языках, но боялась, что ее «раскроют» раньше времени.

После того, как личность Бузовой была раскрыта, зрители шоу заподозрили, что вместо Ольги нее в проекте выступала девушка-дублер. По мнению поклонников, исполнительница на сцене была ниже ростом, чем Бузова. Кроме того, они сошлись во мнении, что «ТАК Бузяндра не поет».