Сергей Жигунов женился

26 марта Жигунов поделился в своем Instagram фотографией, в которой поклонники увидели намек на его свадьбу с Ворожбит. В чатсности, в кадро попала часть руки артиста с кольцом на безымянном пальце.

Весной 2020 года в социальных сетях появились слухи о том, что Жигунов и Ворожбит проводят связанную с пандемией коронавируса самоизоляцию вместе. В октябре 2020 года стало известно, что Сергей Жигунов во второй раз развелся с актрисой Верой Новиковой.