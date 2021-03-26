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Сергей Жигунов женился

Газета.Ruиещё 12
26 марта 2021
Российский актер Сергей Жигунов и журналистка Виктория Ворожбит поженились. Об этом новая жена артиста сообщила на своей странице в Instagram.
Сергей Жигунов женился
Фото: InstagramInstagram
Ворожбит опубликовала совместную фотографию с супругом.
«Жигуновы», – написала она под снимком.
26 марта Жигунов поделился в своем Instagram фотографией, в которой поклонники увидели намек на его свадьбу с Ворожбит. В чатсности, в кадро попала часть руки артиста с кольцом на безымянном пальце.
Весной 2020 года в социальных сетях появились слухи о том, что Жигунов и Ворожбит проводят связанную с пандемией коронавируса самоизоляцию вместе. В октябре 2020 года стало известно, что Сергей Жигунов во второй раз развелся с актрисой Верой Новиковой.
Шоу-бизнес,Вера Новикова,Сергей Жигунов,
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