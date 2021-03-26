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Лейбл потребовал у сына Виктора Цоя 13,4 млн рублей за песни отца

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Музыкальный лейбл потребовал от сына музыканта Виктора Цоя вернуть 13,4 млн руб. за права на песни его покойного отца, сообщает Telegram-канал Mash.
13,4 млн потребовал лейбл у сына Цоя за песни отца
Фото: МосфильмМосфильм
Двое наследников, отец Роберт и сын Александр, в 2011 году заключили договор с компанией Moroz Records о выплате отчислений за использование песен. 5 лет деньги выплачивались, однако в 2017 году Роберт Цой решил увеличить сумму.
Роберт и Александр обратились в Басманный суд Москвы с требованием признать контракт недействительным, договор был расторгнут по решению суда. Сейчас лейбл подал встречный иск с требованием вернуть выплаченные 13,4 млн руб.
Наследники Виктора Цоя не комментировали сообщения об исковом требовании.
Шоу-бизнес,Роберт Цой,Виктор Цой,
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