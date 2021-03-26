Гузеева обогнала Сябитову по размеру пенсии

Лариса Гузеева получает пенсию в три раза больше, чем Сябитова . Обе пенсионерки работают телесвахами в «Давай поженимся!», но размер пособия от государства у них разный.

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Гузеева получает 45 тысяч рублей, Сябитова — 14 тысяч рублей. Разница в выплатах объясняется тем, что у «бесприданницы» есть звание заслуженной артистки России, тогда как Роза Сябитова числится в обычных рядовых пенсионерах, сообщает KP.RU.

Прибавка в 30 тысяч рублей положена всем деятелям культуры с московской пропиской за звания заслуженных или народных артистов, независимо от того, работает пенсионер или нет.

Сябитова не раз говорила, что не надеется на помощь государства и будет работать, пока её «ноги таскают». Телесваха уверяет, что она трудоголик и работала всю жизнь.