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Гузеева обогнала Сябитову по размеру пенсии

News.ru
1 час назад
Лариса Гузеева получает пенсию в три раза больше, чем Сябитова. Обе пенсионерки работают телесвахами в «Давай поженимся!», но размер пособия от государства у них разный.
Гузеева обогнала Сябитову по размеру пенсии
Фото: InstagramInstagram
Гузеева получает 45 тысяч рублей, Сябитова — 14 тысяч рублей. Разница в выплатах объясняется тем, что у «бесприданницы» есть звание заслуженной артистки России, тогда как Роза Сябитова числится в обычных рядовых пенсионерах, сообщает KP.RU.
Прибавка в 30 тысяч рублей положена всем деятелям культуры с московской пропиской за звания заслуженных или народных артистов, независимо от того, работает пенсионер или нет.
Сябитова не раз говорила, что не надеется на помощь государства и будет работать, пока её «ноги таскают». Телесваха уверяет, что она трудоголик и работала всю жизнь.
Что касается московской надбавки артистам, это заслуга мэра Москвы Сергея Собянина. Выплаты получают порядка тысячи заслуженных и народных деятелей культуры.
Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,Сергей Собянин,Комсомольская правда,
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