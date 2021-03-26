Больной раком иллюзионист Сафронов написал завещание

Фокусник Сергей Сафронов , который недавно признался, что борется с онкологическим заболеванием, в интервью «Собеседнику» заявил, что составил завещание. По его словам, документ «ставит всё на свои места».

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Сафронов публично признался, что болен раком в начале марта в эфире программы «Секрет на миллион». Он рассказал, что тяжелое заболевание медики выявили у него во время планового осмотра: врачи обнаружили объёмное новообразование, исследуя щитовидную железу.

В результате фокуснику поставили диагноз – рак лимфатической системы. Сейчас Сафронов активно лечится: прошёл уже четыре курса химиотерапии. В скором времени ему предстоит сделать послекурсовую терапию, чтобы оценить предварительные результаты лечения.

Иллюзионист отметил, что намерен продолжать лечиться в России. Он верит в успех, но завещание у него уже имеется. По словам Сафронова, он составил документ ещё до новости о своем заболевании, последовав совету родителей своей первой супруги.

«Все-таки кровные отношения, семья – это одно, но завещание ставит все на свои места», - пояснил фокусник.