Больной раком иллюзионист Сафронов написал завещание

Фокусник Сергей Сафронов
, который недавно признался, что борется с онкологическим заболеванием, в интервью
«Собеседнику» заявил, что составил завещание. По его словам, документ «ставит всё на свои места».
Сафронов публично признался, что болен раком в начале марта в эфире программы «Секрет на миллион». Он рассказал, что тяжелое заболевание медики выявили у него во время планового осмотра: врачи обнаружили объёмное новообразование, исследуя щитовидную железу.
В результате фокуснику поставили диагноз – рак лимфатической системы. Сейчас Сафронов активно лечится: прошёл уже четыре курса химиотерапии. В скором времени ему предстоит сделать послекурсовую терапию, чтобы оценить предварительные результаты лечения.
Иллюзионист отметил, что намерен продолжать лечиться в России. Он верит в успех, но завещание у него уже имеется. По словам Сафронова, он составил документ ещё до новости о своем заболевании, последовав совету родителей своей первой супруги.
«Все-таки кровные отношения, семья – это одно, но завещание ставит все на свои места», - пояснил фокусник.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экстрасенс Алина Вердиш обвинила Сергея Сафронова в том, что он требовал с нее полтора миллиона рублей за подсказки и итоговую победу в «Битве экстрасенсов». Руководство ТНТ приняло решение уволить телеведущего. Неназванный друг Сафронова тогда завил СМИ, что обвинения в вымогательстве – «месть» и подстава. Вердиш сама упрашивала Сафронова помочь ей победить. Телеведущий отказался, девушка начала угрожать. Руководство ТНТ, подчеркнул он, воспользовалось ситуацией, чтобы «отомстить» иллюзионисту за то, что в интервью он постоянно говорит о «Битве экстрасенсов» как о шоу и не более того.