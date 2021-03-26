Дочь Лободы заявила об участии в шоу «Голос»

Дочь Светланы Лободы девятилетняя Ева заявила, что хочет участвовать в шоу «Голос». Об этом рассказала сама певица в эфире «Нового радио».

Артистка дала своё первое live-выступление после пандемии и ответила на вопросы о личной жизни. По её словам, плюс самоизоляции оказался в том, что она много времени смогла уделить своим детям и почувствовать себя «настоящей мамой».

Певица объяснила, почему вновь решила стать наставником в «Голос.Дети». Её уговаривали вернуться несколько лет, за это время Лобода получила от детей массу писем, но у неё не было времени. Хочет участвовать в конкурсе и её дочь Ева, которой вот-вот исполнится 10 лет.

Я сразу сказала, что этому не бывать, пока мама в жюри. А она мне в ответ: «К тебе бы и не пошла. Я хочу к Егору Криду!», — рассказала певица.

К слову, в адрес артистки звучит много критики за её поведение на шоу «Голос.Дети». В частности, Станислав Садальский высказался о вульгарной манере Лободы вести себя с детьми. Также много нареканий певица получила за слишком откровенные костюмы на детском проекте.