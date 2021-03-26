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Как Валерию унизили на отборе на Евровидение

Елена Прошина
10 часов назад
Продюсер Виктор Дробыш в интервью для YouTube-канала «Алёна, блин!» рассказал об унижении певицы Валерии, которая в 2009 году не прошла отбор на участие в Евровидении от России. Тогда артистку обошла победительница «Фабрики звёзд» украинка Анастасия Приходько.
Как Валерию унизили на отборе на Евровидение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дробыш подчеркнул, что Валерия на отборочном туре выступила с композицией «Back to love». В выступление певицы, по его словам, были вложены сотни тысяч долларов. В аранжировке песни участвовал оркестр имени Чайковского. В результате артистка выглядела на сцене «как дива», но не попала даже в состав участников Евровидения, уступив место Анастасии Приходько.
«Приходько с песней "Мамо" заняла 11 место. Это было понятно еще до того, как она вообще спела эту песню. Шансов у нас (России) не было», - подчеркнул продюсер.
По словам Дробыша, отбор Приходько на Евровидение вызвал негодование не только у него: сильно возмущался Максим Фадеев. Продюсер подчеркнул, что ему до сих пор не понятно, почему было принято решение отправить на конкурс от России украинку.
В 2021 году, как сообщал «Рамблер», Россию на «Евровидении» представит певица Manizha с композицией «Русская женщина». Песню и номер, представленные артисткой на национальном отборе, уже раскритиковали в соцсетях. В частности, журналистка Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла». При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.
Шоу-бизнес,Евровидение,Анастасия Приходько,Валерия,Максим Фадеев,Виктор Дробыш,Россия,
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