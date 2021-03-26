Как Валерию унизили на отборе на Евровидение

Дробыш подчеркнул, что Валерия на отборочном туре выступила с композицией «Back to love». В выступление певицы, по его словам, были вложены сотни тысяч долларов. В аранжировке песни участвовал оркестр имени Чайковского. В результате артистка выглядела на сцене «как дива», но не попала даже в состав участников Евровидения, уступив место Анастасии Приходько.

В 2021 году, как сообщал «Рамблер», Россию на «Евровидении» представит певица Manizha с композицией «Русская женщина». Песню и номер, представленные артисткой на национальном отборе, уже раскритиковали в соцсетях. В частности, журналистка Юлия Витязева отметила, что ей композиция, в которой намешаны идеи мультикультурализма, феминизма и поддержки ЛГБТ, «не зашла». При этом певицу, по её мнению, скорее всего одобрят в Европе.